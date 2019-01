Barnett + Coloccia: in ascolto “Copperworks” da VLF

Barnett + Coloccia è la collaborazione tra Faith Coloccia (Mamiffer e altro) ed Alex Barnett (Oakeater e altro). VLF (Very Low Frequencies) è il loro terzo album ed uscirà il 22 febbraio per Sige (i primi due erano stati pubblicati da Blackest Ever Black: la musica, dice il comunicato stampa, è influenzata dalle colonne sonore, dalla classica del Ventesimo Secolo e dalla prima musica elettronica. In cabina di regia c’è Randall Dunn.

Qui, come anteprima, abbiamo “Copperworks”:

Tracklist

01. Fountain Of Youth

02. Confession

03. Copperworks

04. Bachelor’s Grove

05. Rain in Bilbao

06. Green Woman

07. Ill Will