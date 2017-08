BARBARIAN, Barbarian 7″ Ep

Per festeggiare il lungo tour estivo negli States, i Barbarian del nostro collega Borys pubblicano un ep contenente due brani registrati per l’occasione e prodotto – come del resto l’ultimo album Cult Of The Empty Grave – dalla sempre più lanciata Hells Headbangers. Come da promessa, si tratta di due delle composizioni più feroci e aggressive realizzate dalla band, pure colate di lava che vanno ad attingere alla tradizione heavy metal più oscura per creare una formula sonora tanto personale quanto ricca di rimandi all’immaginario epico proprio degli albori del genere. Il termine, infatti, va qui inteso nel suo richiamare alla mente storie di battaglie combattute da truci cavalieri assetati di sangue nemico e non certo da paladini impettiti in armature luccicanti, racconti di cavalcate notturne degne della nordica oskorei e non qualche singolar tenzone per salvare l’onore di un’indifesa damigella. Insomma, se il vostro dna è stato forgiato dal metal più marcio e violento, quello da cui sarebbero in seguito nati black e death, ma non disdegnate qualche cavalcata ai confini dello speed, il nuovo ep dei Barbarian non farà che confermarli tra i vostri beniamini. Del resto, il 7” offre due sole tracce, ma presenta differenti prospettive da cui osservare il linguaggio della band nelle sue molteplici sfumature. Un antipasto che accresce l’attesa per il nuovo album e ribadisce quanto di buono realizzato finora. Ovviamente, vi terremo informati.