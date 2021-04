BARATRO, Terms And Conditions

I Baratro sono quella che una volta avremmo chiamato all-star band, perché vedono all’opera tre musicisti provenienti da altre band che potremmo definire, approssimando per difetto, “di casa” qui da noi. Ma andiamo con ordine: il primo nucleo di Baratro nasce nel 2018 quando Federico (ex Council Of Rats) e Dave (Unsane) cominciano a provare insieme nella sala concerti del Cox18. L’arrivo di Luca (ex Marnero/SNSI) completa la formazione e porta a questo Terms And Conditions di cui vi andiamo oggi a parlare. Detta così già basterebbe a incuriosire anche i più pigri, ma c’è ovviamente dell’altro, parliamo dei sette brani che compongono questo debutto e offrono all’ascoltatore un lavoro all’incrocio tra i percorsi dei tre, ovverosia la matrice noise-rock figlia degli Unsane con il tratto inconfondibile di Curran – qui anche responsabile di registrazione e mix – che si innesta sulle caratteristiche proprie di due personalità ben definite come quelle di Federico e Luca, così da infiltrare il linguaggio del (power) trio con riflessi post-hardcore a donare un mood particolare al risultato finale. Basta, del resto, prendere ad esempio un pezzo come “The Divine Commodity” per assaporare questo scontro di sensibilità grazie alla sua capacità di inglobare al suo interno varie componenti per portare l’ascoltatore a cambiare prospettiva via via che il brano si sviluppa e muta forma. Il vero colpo di scena avviene, però, con la doppietta finale “Seamless Narrative”/ “All Over” che scombina le carte in tavola e toglie all’improvviso le certezze a partire dalla seconda metà della prima. Sembra quasi di assistere ad un’esplosione al rallentatore di quanto ascoltato finora, con parti che si staccano e balzano in primo piano per diventare protagoniste indiscusse della scena salvo poi ricomporsi pur senza rioccupare il posto iniziale. Niente male per un esordio che ci presenta una realtà poliedrica e non necessariamente somma delle sue parti, figlia delle proprie radici e per questo immediatamente riconoscibile nelle sue varie componenti eppure capace di uscire dalla sua comfort zone per cercare nuove direttrici da cui partire verso possibili evoluzioni future. Sarebbe bello poterli vedere in azione dal vivo e lasciarsi investire da una simile potenza di fuoco viso a viso, garantito che recupereremo appena possibile.

Terms and conditions by Baratro