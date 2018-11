BABA festival 2018 – IL Babaleanno. 10 years of Baba

Riceviamo e pubblichiamo.

Il 4 Novembre 2018 presso il Fanfulla 5a a Roma si celebra il decennale di questo festival che infernali addusse lutti alla razionalità. Nel corso degli anni il Baba ha anticipato tendenze pop/weird, scoperto nuovi talenti, cambiato mille volte pelle fuggendo gli hype il più possibile e mettendo insieme mondi diversissimi convergendoli nell’unico punto dell’imprevidibilità stilistica. Quest’anno sul palco si alterneranno set che vanno dalla chip music alla bachada, passando per l’avant jazz e il rumorismo, col minimo comune denominatore della “stortezza allucinata”. Nomi di punta per questa edizione, il grande Idm Theft Able da Portland (per la prima volta a Roma) e la leggenda dell’avantfree jazz italiano Giancarlo Schiaffini. Ma anche gli altri non sono da meno. Patron del festival, Demented Burrocacao, che dal 2012 ha preso le redini della manifestazione, aiutato da forze collettive di artisti e sostenitori non solo gravitanti nel contesto di Roma Est, ma anche e soprattutto fuori dai confini.

L’evento prevede anche un pre-baba il 3 novembre, allo studio Grossimaglioni a via Oreste Salomone 5a, in cui per la prima volta godrete della visione della prima mostra di ARTE IMPOVERITA. Siateci.

