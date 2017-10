Awella Mixtape, puntata dell’8 ottobre 2017

Awella Mixtape

Awella Mixtape è un programma che va in onda il martedì alle 21, in diretta, su Radio Shamal . Il conduttore, Giovanni Avella, in poco meno di due ore, passa in rassegna dal jazz al funk, dalla psichedelia al tropicalismo, dal folk al pop, a volte con un tema di fondo e altre in modalità random.

Musica per il corpo e per la mente.