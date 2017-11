Avant! Records 10 Years Anniversary: il mix

In vista dell’imminente festa dell’etichetta bolognese, vi facciamo ascoltare un mix in esclusiva per The New Noise. Andrea, a capo della Avant! Records, ci dice che quello che state per ascoltare è “un mix che comprende, senza la pretesa di riassumere, dieci anni di ascolti e che volutamente accosta pezzi di annate e background diversi che però hanno innegabilmente un fil rouge, o meglio noir, che li lega l’uno con l’altro”.

Buon ascolto.

01. Factorymen – The Blouse

02. Holiday Inn – Who’ll Join My Tribe

03. Black Bug – Mental Ray

04. Qual – Rape Me In The Parthenon

05. Lvrin – Jumper

06. Das Ding – Infinite – Lives – Infinite Ammo

07. Horrid Red – Transparent Streets

08. Visitor – God Of All Flesh

09. Veil Of Light – Cut Out Your Name

10. Svezia Inferno – Armabianca

11. Phase Fatale – The Size Of God