AUS, Fluctor

Circa un anno e mezzo dopo lo splendido Everis torniamo a parlare di Aus, progetto del talentuoso Yasuhiko Fukuzono, che in Fluctor elabora delle note originariamente concepite come accompagnamento a delle immagini, trasformandole in musica da camera con il proprio piano e il violino di Takahara Kumi davanti al resto. Oltre allo strumento aus opera come compositore e vero e proprio direttore d’orchestra, per un posto con molti elementi che riescono a dare il meglio di sé con sobrietà ed eleganza. È musica che si espande elegantemente, prendendo a sé elementi classici e folk, come attesta la voce di Meg Baird in “Dear Companion”. Il distacco dal precedente disco è enorme, si stenta a riconoscere la forma sonora di aus, ma se ne percepiscono tocco ed eleganza, sempre presenti. In “Stipple Realm” sembra di seguire il volo di una farfalla sulle dita di Takahara, mentre dei lievi field recordings fanno capolino in “Slim” tra le lente effusioni strumentali, scoperchiando la natura cinematografica e panoramica del lavoro. Quella di aus è musica toccante ed atmosferica, nella quale perdersi significa ricalibrare i propri ritmi per muoversi eleganti paesaggi appena mossi dalla luce e dal vento, in immagini evocative senza mai essere melense né soverchianti. Struggenti, come in “Lutt”, didascalici nel loro essere a servizio dell’umore necessario, come un reparto di library music a poter commentare le diverse emozioni e momenti. Una musica che amplifica e illumina il nostro mondo interiore, lasciandoci esposti alle note e ai tormenti. Fluctor è un disco che segna una direzione molto diversa ed altrettanto sorprendente di aus, musicista che continueremo a seguire con molta attenzione.

Fluctor by aus