Di A Conscious Effort vi abbiamo parlato qui.

Di (e con) Attilio Novellino abbiamo parlato più volte.

Questo è il video di “The Anatomy Of Envy”, proveniente proprio da A Conscious Effort, che come sapete è da poco uscito per Midira Records.

Il giovane regista del video è il rumeno Ion Indolean, che ha alle spalle un corto e un lungometraggio (ed è al lavoro sul secondo).