ATTIC, Interiors [+ video di “Black Mountain”]

Oggi vi presentiamo il video di “Black Mountain”, tratto da Interiors, il nuovo album degli Attic: uscito come autoproduzione ad aprile, ha interrotto la lunga pausa dal precedente On Your Grave (2012), durante la quale ci sono stati importanti cambi di line-up, culminati con l’inserimento di due membri dei vicentini Days Of Collapse. La formazione, originaria di Mantova e attiva dal 2003, è dedita a un postcore in cui la potenza dei brani viene affiancata da una deriva math che dona complessità e un retrogusto particolare alla scrittura. La sua musica, infatti, affonda le radici nella scena hardcore di inizio millennio ma è avvolta in un mood oscuro e a tratti opprimente, così che si crea un continuo saliscendi tra sferzate chirurgiche quasi noise e chitarre dense di matrice metal. Ad arricchire il tutto ci pensano anche l’improvvisa comparsa di un piano e un interludio, “VII”, di difficile catalogazione eppure efficace nell’offrire una pausa ricca di atmosfera prima del successivo attacco sonoro. Nonostante questa apparente schizofrenia, la tecnica dei musicisti e la determinazione a superare le difficoltà incontrate (palpabile tra le pieghe delle composizioni) rendono possibile la riuscita di un disco tanto breve quanto ricco di informazioni su quelle che potranno essere le future evoluzioni di una band con ottime carte in mano, tanto che ci sentiamo di affermare sarebbe stato un vero peccato si fosse arenata anziché sforzarsi di far fronte alle difficoltà incontrate. “Black Mountain” offre un’introduzione ottimale al suono degli Attic e presenta al suo interno gran parte delle componenti di un lavoro che non sembra soffrire del classico timore reverenziale verso più blasonate realtà internazionali. Buona visione.

INTERIORS by ATTIC