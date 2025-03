Atlantico presenta Farida Amadou live + Kasala djset @ Serra Madre (via Castiglione 134, Bologna)

Riceviamo e pubblichiamo. Biglietti qui. Si parte alle nove e mezzo di sera.

Il 15 marzo 2025, Serra Madre accoglie Farida Amadou, bassista classe 1989 originaria di Bruxelles.

Da oltre un decennio, la musicista belga-nigerina sta reinventando il basso elettrico. Nel 2013 ha iniziato a esplorare da autodidatta diversi generi musicali, tra cui blues, jazz e hip-hop. Successivamente si è immersa nella musica d’improvvisazione, venendo rapidamente notata da collettivi e musicisti della scena brussellese. Dopo aver militato nel gruppo punk Cocaine Piss, Farida Amadou ha deciso di concentrarsi sulla pratica solista: nel corso degli anni ha inciso e si è esibita con musicisti come Steve Noble, Thurston Moore, Peter Brötzmann, Aquiles Navarro, Pat Thomas, Linda Sharrock, Julien Desprez, Jerusalem In My Heart e Moor Mother.

La sua ricerca spazia dall’ambient profondo e introspettivo al noise ad alta pressione: questa libertà le permette di creare sia sculture sonore imponenti, sia strutture semplici e chiare, ritmicamente concise, che si collocano a metà strada tra il free jazz ed il bruitisme. Pubblicato nel 2024 da Week-End-Records, il suo ultimo album When It Rains It Pours è un manifesto del suo acume compositivo e della spontaneità della sua musica.

When It Rains It Pours by Farida Amadou

Letizia Kasala, speaker radiofonica e curatrice musicale italo-congolese, chiuderà la serata con un djset che esplora le ramificazioni del jazz, un genere-mondo che racchiude altri stili e culture. Nel suo archivio musicale – influenzato dalle sue origini – dialogano contaminazioni e tradizione e trovano posto broken beat, jazz, house, soul, hip-hop e world music(s).

Ideatrice di Spacewood, trasmissione ospitata da Radio Sherwood e Radio Raheem, Kasala dona spazio nella sua emanazione radiofonica a sonorità e voci spesso marginalizzate dall’industria musicale: attraverso il suono, fa emergere storie, ritmi e identità al di là di confini e barriere, trasformando l’ascolto in uno spazio di resistenza e condivisione.

Atlantico Festival è un progetto multidisciplinare che esplora gli universi culturali del continente africano e delle sue diaspore.