Atlantico Festival (Bologna, 22-23/9): uno sguardo alle culture africane e afro-diasporiche attraverso musica e cinema

Riceviamo e pubblichiamo.

L’EREDITÀ CULTURALE DEL CONTINENTE AFRICANO E DELLA SUA DIASPORA ATTRAVERSO LA MUSICA ED IL CINEMA

22 e 23 SETTEMBRE @ TPO – BOLOGNA

ATLANTICO Festival approda al TPO di Bologna per la sua prima edizione. Festival musicale e rassegna cinematografica, ATLANTICO intende celebrare l’arte e le culture dell’Africa e delle sue diaspore.

ATLANTICO nasce con l’intento di coinvolgere la comunità tutta, proponendo una riflessione su temi – storici, socio-culturali, etici e politici – legati al continente africano e alle sue diaspore.

Musica e cinema diventano perciò strumenti complementari: da un lato, un’arte più immediata, dall’altro un linguaggio più discorsivo e stratificato, entrambi capaci di favorire l’incontro, di decostruire gli stereotipi, di fare emergere le storie che compongono la Storia.

ATLANTICO vuole, infatti, riconoscere la diversità e le differenze, ricordando – come affermava il poeta martinicano Edouard Glissant – che “ogni identità esiste nel rapporto con l’Altro”.

I concerti e i djset proposti evidenziano lo spettro composito delle musiche di derivazione africana e afrodiasporica: dalle sonorità tradizionali della musica Gnawa e della cultura dei griot del Mali e del Burkina Faso ai generi popolari più moderni come l’afro-beat, attraversando il jazz e le sue ibridazioni contemporanee con hip-hop ed elettronica, fino ad arrivare a sonorità latino-americane e caraibiche.

MUSICHE DAL VIVO DI:

EZRA COLLECTIVE (UK)

FAWDA (MAROCCO – ITALIA)

KALIFA KONE ENSEMBLE (MALI – BURKINA FASO – ITALIA)

DON KARATE (ITA)

DJ SET:

BIGA

DIG THIS WAY RECORDS

ANDREA MI

La rassegna cinematografica di ATLANTICO propone, come per la parte musicale, prospettive e sguardi differenti sulle culture africane e afro-diasporiche. Il programma si articola in due percorsi: da un lato, l’incontro tra cinema e musica, con una particolare attenzione al contesto urbano londinese degli anni Novanta (Rage); dall’altro, la rappresentazione della condizione femminile nell’Africa odierna, attraverso la storia di una madre e cantante nei bar di Kinshasa (Félicité) e le giovani donne apprendiste meccaniche in una scuola del Burkina Faso, nel documentario Ouaga Girls.

VISIONI CINEMATOGRAFICHE:

FÉLICITÉ di Alain Gomis (2017)

OUAGA GIRLS di Theresa Traoré Dahlberg (2018)

RAGE di Netwon I. Aduaka (1999)

OSPITI:

Daniela Ricci – ricercatrice e professoressa di cinema africano e delle diaspore nere (Paris 3 – Sorbonne Nouvelle)

Newton I. Aduaka – regista

Justin Randolph Thompson – direttore Black History Month Florence

PRESENTAZIONI:

Claudio Sessa, giornalista, e Dudù Kouate, membro degli Art Ensemble of Chicago, presentano l’edizione italiana del libro “Grande Musica Nera. La storia dell’Art Ensemble of Chicago” di Paul Steinbeck (Quodlibet, 2018).

ATLANTICO Festival è un progetto culturale completamente autoprodotto, nato dalla collaborazione tra Federico de Felice (dj e giornalista musicale), Cristian Adamo (dj e promoter), Katia Golovko (ricercatrice) ed il centro sociale TPO. Per questo motivo, ATLANTICO ha lanciato un crowdfunding / prevendita sulla piattaforma ProduzioniDalBasso, attraverso il quale si può supportare direttamente il Festival e fare crescere una realtà di cui il panorama culturale bolognese (e non solo) ha bisogno!