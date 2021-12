ATHABAS, Undertaker

Similmente a quanto avvenuto con Clovers dei Gateway To Hell, in Undertaker si ritrovano alcuni tratti distintivi del doom rock della East Coast e in particolare le ritmiche piene di groove e il suono polveroso di alcune formazioni in origine pubblicate da HellHound durante i primi anni Novanta. “Charles Is Back” evoca quindi sottilmente (anche tra le note della breve intro “From The Grave”) Internal Void, Wretched e Life Beyond. Essendo francesi, gli Athabas (… leggere il nome al contrario potrebbe procurarvi qualche sussulto!) non condividono le medesime origini geografiche o culturali di musicisti cresciuti nel Maryland degli anni Settanta/Ottanta, eppure nei riff abrasivi di “Skulls n’ Dust” si avvertono sensazioni assimilabili a quelle di Unearthed (2000), Life Out There (1993) e Thousand Vision Mist (2000). L’approccio di Fabrice Berreur (voce) alla materia è decisamente bluesy (“Sin City”) e la distanza temporale che separa il chitarrista (e disegnatore della copertina) Sebastien Grenier da quei dischi fa sì che in “Gimme Your Soul” si infiltrino influenze ascrivibili allo stoner di quegli anni, come nel suo predecessore The Charles Ingalls Ep (2016). Loro stessi affermano: Athabas’ music offers the perfect soundtrack to your trip along the wasteland road… e non avrebbero potuto essere più sinceri, perché Undertaker emana passione, ma non solo…

Undertaker by ATHABAS