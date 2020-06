ATAVISTIA, The Winter Way

The Winter Way è il secondo album dei canadesi Atavistia, in origine nati come progetto del solo Mattias Sippola. La loro proposta è sospesa tra il death melodico di fine anni Novanta (Eternal Tears Of Sorrow, Godgory…) e il metal sinfonico che avrebbe spopolato qualche anno più tardi (Wintersun, Ensiferum…).

Le linee vocali mostrano inflessioni di matrice black e donano varietà a episodi incentrati nella contrapposizione tra melodie ariose e frangenti più oscuri; quando diventano pulite sono inoltre emozionanti e si incastrano alla perfezione con la loro controparte corale. Non mancano riferimenti ad altri stili (power e folk), con repentini cambi di tempo e interventi di chitarra cui si devono i momenti migliori del disco (“Dawn Of The Frozen Age”).

La ricerca di soluzioni differenti funziona, ma capita che interrompa il fluire delle emozioni, insinuandosi in passaggi che da soli avrebbero sostenuto un’intera canzone. I titoli dei brani evocano paesaggi naturali ed epoche lontane amplificando, per esempio, l’afflato evocativo di “The Forbidden One”.

L’album si rivela omogeneo e ben strutturato, oltre che impreziosito da suoni limpidi che ben si adattano a questo stile. Mancano forse quel paio di brani che si elevino al di sopra del resto aiutandolo a emergere, ma il risultato finale è comunque ottimo.