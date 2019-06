Astrosaur: il video di “Poyekhali”

Astrosaur è il nome di un trio norvegese che ci viene presentato come artefice di una stramba miscela di rock strumentale e post-metal, al cui interno trovano ospitalità influenze prog, jazz, math-rock e persino atmosfere black metal. Detta così, potrebbe suonare come una di quelle stramberie da ufficio stampa buttate la per attirare l’attenzione e coprire con proclami altisonanti l’assenza di una proposta valida. In realtà, almeno in questo caso, si tratta di una descrizione alquanto ficcante e a fuoco, fosse altro perché risulta davvero difficile trovare un modo differente per rendere a parole le scorribande sullo spartito dei tre musicisti. A tratti, ricordano l’attitudine di nomi quali Colin Marston o Bruce Lamont per la voglia di spingersi oltre nella commistione tra linguaggi e nel forzare i limiti della propria tecnica, un fattore che ci ha attratto e spinto a condividere con voi questa anteprima. Il secondo album della band, intitolato Obscuroscope, uscirà il 27 Settembre per la Pelagic Records e il brano che oggi vi facciamo ascoltare si intitola “Poyekhali”.

Eirik Kråkenes – chitarrista della band – ha così commentato: siamo davvero contenti di pubblicare “Poyekhali” come primo brano del nuovo disco. Ogni titolo è in linea con il concept dell’album, che tratta la curiosità e l’esplorazione, per questo ciascuno di essi contiene in sé dati e coordinate che offrono indizi sulla storia che lo ha ispirato. Questo in particolare è ispirato dal programma spaziale sovietico e dai traguardi pionieristici raggiunti nel campo del volo spaziale.