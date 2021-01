ASPHYX, Necroceros

Nel grande fenomeno dei gruppi da reunion, solo alcuni di questi, purtroppo, hanno un’effettiva ragione per tornare sulle scene; altri potrebbero rimanere sciolti in eterno. Gli Asphyx fanno parte di quei pochi a cui il comeback è riuscito: nel 2009 Death…The Brutal Way si rivelò un disco molto convincente (nonostante il titolo un po’ bruttino). Lo stile non cambiava di una virgola dal death metal a cui ci avevano abituato nei loro anni di attività, facendoci al contempo capire quanto ci erano mancati: i tempi di The Rack sembravano effettivamente tornati. Da allora la band olandese non ha fatto altro che “essere in giro”, in lungo e in largo, divenendo quel tipo di gruppo che nei festival grossi becchi più che facilmente e che il suo lo fa sempre, sia dal vivo, sia su disco. Orfani da qualche anno di Bob Bagchus, sono rimasti col solo Martin Van Drunen in formazione (quindi, volendo essere rigidi, senza membri fondatori, visto che quest’ultimo è entrato nel 1990) e la palla è passata sempre di più a Paul Baayens (attivo anche nei Thanatos), che ormai compone quasi tutto. I riff, va detto, sono sempre efficaci, ma non regalano troppe emozioni. Si ha l’impressione di avere davanti una band solida, onesta e, come già detto, capace di dare ai fan quanto si aspettano, oltre a dei momenti melodici interessanti come “Three Years Of Famine”, che si discosta dal death doom che caratterizza gli Asphyx.

Sebbene dalla dipartita di Bagchus il livello sia leggermente calato, lo standard si mantiene più che buono. Necroceros è un disco senza infamia e senza lode, che può divertire e i cui brani possono di certo convincere dal vivo. Il suo difetto è quello di essere un in qualche modo ordinario, quasi di routine. Quelli col pallino per Martin Van Drunen e compagnia apprezzeranno sicuramente, i restanti potrebbero anche gradire. Chi è alla ricerca di qualcosa di nuovo forse ha sbagliato gruppo.

Tracklist

01. The Sole Cure is Death

02. Molten Black Earth

03. Mount Skull

04. Knights Templar Stand

05. Three Years of Famine

06. Botox Implosion

07. In Blazing Oceans

08. The Nameless Elite

09. Yield or Die

10. Necroceros