In ascolto “Virgo Rebellion” di Caterina Barbieri, tratta dalla compilation

‘Flowers From The Ashes: Contemporary Italian Electronic Music’ è una compilation assemblata dalla Stroboscopic Artefacts di Lucy, la cui uscita è prevista per il 13 aprile di quest’anno. Nomi italiani, sì, ma si tratta spesso di gente che ha fatto fortuna fuori casa: Silvia Kastel (album in uscita pr Blackest Ever Black), Andrea Belfi, Marco Shuttle, Ninos Du Brasil, Alessandro Adriani (mastermind di Mannequin Records), Chevel, Lucy stesso, il leggendario Lory D, Caterina Barbieri e Neel. Come vedrete clickando sui link, abbiamo già approfondito molti di loro con interviste e articoli.

Ecco il pezzo della Barbieri.

Tracklist

A1 / 1. Silvia Kastel – Errori

A2 / 2. Andrea Belfi – Spitting & Skytouching

A3 / 3. Marco Shuttle – Lux Et Sonus

B1 / 4. Ninos Du Brasil – Noite Atrás

B2 / 5. Alessandro Adriani – You Will Not Be There

For The End

B3 / 6. Chevel – Friends Electric

C1 / 7. Lucy – Starving The Mind

C2 / 8. Lory D – PRV-HH3-X

D1 / 9. Caterina Barbieri – Virgo Rebellion

D2 / 10. Neel – 4G

Pre-order