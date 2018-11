Ascolta e scarica gratis “Shared Meanings”, il mix di Mumdance con JK Flesh, Caterina Barbieri, Chevel, Zuli…

Il dj e producer inglese Jack Adams (cioè Mumdance, cioè Mumdance & Logos, cioè la mente dell’etichetta Different Circles) non è nuovo né ai mix né ai programmi radio. Da ieri regala questo mix di musica elettronica – specie realizzata da figure emergenti – che nella sua testa si basa sui “significati condivisi” da chi frequenta i dancefloor nel mondo. Per chi vuole ci sono anche edizioni fisiche.

01 – SØS Gunver Ryberg – Flying

02 – Space Afrika – After They Entered It Was Only Evident

03 – Caterina Barbieri – Molecular Illusion

04 – Chevel – 777

05 – Monotronique – Bounce Yo Head

06 – Bambounou – Terraforming Is No Easy

07 – Szare – Sink Hole

08 – Hector Oaks – Dare To Care

09 – Mark Broom – TwoEightFour

10 – JK Flesh – Underpass (Weightless Version)

11 – Dino Sabatini – Bridge #43

12 – Metrist – ME Siphoning

13 – ASC – Termination Shock

14 – Homemade Weapons – Seasick

15 – Last Life – Ancient Lightning

16 – Torn – Loopback

17 – Abyss X – Allegory

18 – Sleeparchive – Smokestack

19 – Deapmash – Abstract Straight Lethal

20 – Mumdance & Logos – Teachers

21 – J. Colleran – Infra01

22 – Boylan – Say Goodbye

23 – Peder Mannerfelt – Over My Face

24 – Galaxian – Viral Shredding

25 – Imogen – Katla

26 – Nkisi – Kinenga

27 – Chevel – Voices Sound In My Head

28 – Isabella – Rattle

29 – Repro – Lies of Commission

30 – D. Carbone – Rush To Crash

31 – Tales of the Underground – Bliss Overdose

32 – ZULI – SW Keys