Asbest: in ascolto “They Kill”, tratta dal loro debut album Driven

Sono svizzeri e hanno scelto di chiamarsi “amianto”. Esatto, con un nome del genere non possono che muoversi tra noise-rock e post-punk, come testimonia chiaramente “They Kill”, primo singolo tratto dal loro primo full length, Driven, in uscita il 28 settembre per Czar Of Crickets e A Tree In A Field Records: introdotto da una batteria nello stile dell’album Pornography dei Cure e attraversato dal suono acuminato e nervoso della chitarra, esplode quasi immediatamente ricordando i grandi gruppi noise-rock americani fine Ottanta/primi Novanta; successivamente si quieta, tornando ai fraseggi nervosi iniziali, per poi esplodere ancora secondo il più classico ciclo pieni-vuoti.

Gli assassini di cui si parla nel pezzo sono quelli che in nome del profitto non si fanno problemi a esaurire lavoratori, risorse naturali e culturali.

Gli Asbest sono:

Robyn Trachsel (voce/chitarra)

Judith Breitinger (basso)

Jan Häfele (batteria)