ARROWS OF LOVE, Product: Your Soundtrack To The Impending Societal Collapse

Arrows Of Love è il nome di un collettivo di musicisti londinesi che ruota attorno alle figure di Nima Tehranchi e Nuha Ruby Ra: forte di una scrittura che miscela in modo personale differenti linguaggi, il manipolo di musicisti offre con Product un patchwork di sonorità trasversali che vanno dal noise-rock al post-punk, dalla no wave a certo art-rock che ne sposta le influenze anche oltre gli ultimi vent’anni dello scorso secolo, senza per questo appesantire troppo il risultato finale o farlo apparire come una sorta di memoriale per nostalgici delle vecchie eresie. Proprio la difficoltà di classificare un suono che muta pelle più volte lungo l’ascolto finisce per conferire a questo disco anche una sua cifra unitaria, visto che la sua eterogeneità non sconfina mai nel frammentario, piuttosto si avverte quella pulsione ad andare oltre le gabbie di genere che accomunava le correnti poco sopra citate. Alla fine stupisce che non si tratta neanche di un lavoro fuori tempo massimo o lontano dal sentire attuale, quanto di un’entità che dalle sue radici nel passato cerca di trovare una propria via al presente e una propria connotazione originale al passo con i tempi. Ciò che ne scaturisce sembra dar loro ragione e non lascia con l’amaro in bocca, anche se non sempre i brani riescono a colpire con la stessa efficacia e ogni tanto gli equilibri rischiano di spezzarsi, ma è anche questo parte del gioco e non inficia la riuscita del tutto. Con le radici ben piantate nella storia dell’eresia rock e la ferocia di chi vuole a sua volta abbattere i propri idoli, gli Arrows Of Love si dimostrano una realtà in grado di gestire una simile contraddizione in termini e meritevole di attenzione. Del resto, c’è sempre la possibilità di farsi prima un giro su Bandcamp per capire di cosa stiamo parlando.

PRODUCT: Your Soundtrack To The Impending Societal Collapse by Arrows of Love