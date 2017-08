Arriva su LuckyMe il debut album di Lunice: due video

Lunice (Lunice Fermin Pierre II) è canadese, è dj, producer e performer. Si è fatto conoscere come dj, ma ha già pubblicato due ep con l’etihetta LuckyMe, collaborato con Azaelia Banks e messo in piedi su Warp Records il progetto TNGHT assieme ad Hudson Mohawke.

Ora sta per uscire (8 settembre), sempre per Lucky Me, il suo primo album, CCCLX. Questo qui sotto è il video per la traccia “Distrust” (feat. Denzel Curry, JK The Reaper & Nell)…

Questo è il video di “Mazerati”…