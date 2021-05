Aria di rivoluzione, un’ultima canzone

poiché a grandi cose fatti non fummo, Maestro

e i violini in rima baciata suoneranno ancora e altrove.

Ti sei mai chiesto quale funzione hai?

Imparammo la pronuncia del tuo cielo

ma al primo piano dell’eternità non piove

e anneghiamo in una ridda di domande

tra la nuca labirinto

e il magistero di un basso continuo

per l’estasi dei santi, l’estro, il portento

mentre l’epoca livida e sciocca declina e dilaga

dove non servono palindromi

né bastano prolegomeni ad ogni futura astrofisica

per dischiudere porte che non sai.

Parlami dell’esistenza di mondi lontanissimi, Maestro

portami lontano dalla pallida assemblea dei cretini

fuggiamo insieme dall’impero delle banalità

scioglimi l’Artico, parla agli antichi bambini

agli splendidi diavoli

traduci per me la moltitudine

introducimi alla voragine del silenzio:

sbucceremo verità come mandarini

semi di tempo

a profumare le dita di vita

e il mondo fica cantato in siculo, in arabo

la gloria e la rinuncia degli anacoreti.

un panorama dispari, esatto

al suono delle cavigliere del Kathakali.

La tua voce, i vostri oscuri misteri

i nostri sciocchi regali, Maestro

insegnami l’arte degli àuguri

dimmi come si indovinano le intenzioni delle creature con le ali.

Con le regole assegnate a questa parte di universo

invoca per me le sabbie ed i popoli dell’Oriente

che una dea complice ci sussurri un altro verso

lingua lumaca sulla terra riarsa dei secoli

e bava di cosmo

l’estasi della filosofia

una bruma di pellicola a sfocare

ancora le intuizioni

quel fiore inabitabile e notturno

sempre si schiude

e l’ovunque che da tanta parte

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude

splendidi rumori

a trafiggere la notte dei profeti

gli archi fotografati del nostro sistema solare

e cosa resterà

dei nostri amori.