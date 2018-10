Argo16 (VE) riparte dagli Acid Mothers Temple (unica data italiana)

Riceviamo da Argo16 e pubblichiamo.

Giovedì 18 ottobre 2018

Argo16 & Pulse presentano:

Acid Mothers Temple & The Melting Paraiso U.F.O.

“Electric Dream Ecstasy Tour 2018”

UNICA DATA ITALIANA

È un giovedì strano: una navicella atterra sul tetto del Vega e cinque imponenti giapponesi ne discendono.

Inizia così ad Argo16 una lunga notte di dominazione ultrapsichedelica che vedrà gli Acid Mothers Temple presentare il loro nuovo lavoro.

New Line Up:

Kawabata Makoto : guitar, synthesizer, speed guru

Higashi Hiroshi : synthesizer, noodle god

Jyonson Tsu : vocal, guitar, bouzouki, midnight whistler

Satoshima Nani : drums, percussion, another dimension

Wolf : bass, space & time

Opening: Il Fulcro, improvvisazione, ritmi primitivi ed elementi musicali che spaziano dal krautrock alla goa-trance, dal funky al minimalismo

Evento in collaborazione con Offset Records

Artwork Enrico Manganaro

Ingresso con tessera ACSI e contributo responsabile 10 euro

Giovedì 25 ottobre 2018

Argo16 Silver Lining* presenta:

Ghost Horse (Kinzelman-Vignato-Benedetti-Baldacci-Rehmer-Tamborrino)

Non è jazz, non è indie, non è hip hop: questa musica è qualcosa di intimo ma potentissimo che si è già manifestato nelle notti di Spazio Aereo con i progetti Dan Kinzelman’s Ghost e Hobby Horse.

Era inevitabile ospitare la fusione dei due progetti – e dell’anima ritmica con quella melodico-timbrica di una sontuosa sezione fiati – nel sestetto Ghost Horse.

Dan Kinzelman – Sax, Percussioni

Filippo Vignato – Trombone, Percussioni

Glauco Benedetti – Bombardino, Tuba, Percussioni

Gabrio Baldacci – Chitarra baritono

Joe Rehmer – Basso, Percussioni

Stefano Tamborrino – Batteria

Ghost Horse è un viaggio collettivo di ricerca, un’esplorazione, la cui direzione musicale è determinata dalla somma delle decisioni di ogni singolo musicista in una rete di relazioni che privilegia la cooperazione, senza però disdegnare il naturale prodursi del confitto.

Partendo da un humus fatto di poliritmie latine e africane, Ghost Horse tesse un ecosistema oscuro e complesso che digerisce, scompone e ricombina elementi di free jazz, hip hop e loop music. Il risultato è qualcosa di affascinante ma velatamente minaccioso, che vibra e respira con quella forza palpabile che percepiamo nei luoghi in cui la natura rigogliosa riprende possesso degli edifici abbandonati.

*Silver Linings

La forza inaspettata nascosta dalle atmosfere più intime è il filo rosso che conduce la rassegna, che propone percorsi talvolta introspettivi e sfocati che si delineano solo attraverso una immersione profonda. Al di là della nebbia, tutta la potenza delle performance che devono essere osservate con attenzione per rivelarsi completamente. Dietro ogni nuvola si nasconde il sole.

Di seguito l’elenco di tutte le date di ottobre 2018:

05/10 – Pre-opening: Voci Sparse vol. 4

12/10 – Opening: Myss Keta + Populous

13/10 – Opening: Uochi Toki + Nohaybanda!

14/10 – Lyradanz + 8 ospiti presentano “Una notte in ballo a Mestre”

18/10 – Acid Mother Temple & The melting Paraiso UFO / Il Fulcro

19/10 – Dunk / Opening: Alcesti + Superportua

21/10 – Kaboom

25/10 – Ghost Horse

27/10 – Shading Release Party w/ Outer, TSBU, Lunae

28/10 – AV – Microclima Night

31/10 – Halloween – DNFV w/ Vicolo Cieco