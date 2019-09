Argo16 (VE) inaugura a ottobre, ma già a settembre c’è una chicca…

Riceviamo da Argo16 e pubblichiamo. Da notare il passaggio dei Telescopes, che abbiamo intervistato nel 2015, e dei due Dengue Dengue Dengue.

14/09 > The Telescopes + Shut

Lagoonar & Argo16 presentano:

The Telescopes live all’Argo16

Opening: SHUT by Federico Aggio, Andrea Siddu, Igor Pajalich

+ The Lagoonies djset

I Telescopes, la storica band inglese shoegaze, noise, dream pop e psichedelia formata nel 1987 da Stephen Lawrie, fanno visita all’Argo16.

Nati tra Evol e Daydream Nation, quando il noise assunse delle coordinate ben precise, subirono una violenta sterzata verso lo shoegaze tra la fine degli anni Ottanta e l’avvento dei My Bloody Valentine. Se il loro esordio Taste era un’ondata neo-psichedelica elettrica, al pari dei primi Jesus and Mary Chain e Spacemen 3, il disco self-titled del 1992 uscito per la leggendaria Creation Records di Alan McGee bastò a trascinarli nella UK Pop Chart.

Dopo una lunga pausa, iniziata successivamente alla pubblicazione del secondo album e durata quasi 10 anni, i Telescopes sono rinati dalle loro ceneri con un’idea molto chiara, proponendo, dal 2004 fino al 2019, sette album caratterizzati da una forte sperimentazione sonora.

Il nuovo album “Exploding Head Syndrome” uscito quest’anno, è stato registrato in perfetta e contemplativa solitudine nelle campagne del West Yorkshire. Malinconico e allucinatorio, melodico e destabilizzante, questo lavoro dei Telescopes è come uno strano campo magnetico che mette in discussione ciò che crediamo di sapere sul concetto di rock psichedelico. Ci sono il minimalismo e la “forma canzone rock” da una parte, i feedback asfissianti, i loop, i drone e le (apparenti) dissonanze dall’altra. Ma la verità è che Exploding Head Syndrome esprime una soavità fuori dal comune.

20/09 > Code in the dark 2019

21/09 > BAL Rémi Geffroy! STAGE Musicalità nelle Danze con Koen

27/09 > Voci Sparse vol. 8

05/10 > Opening – Dengue Dengue Dengue | Populous

Argo16 season OPENING

In collaborazione con Pulse – DO NOT FRIDAY UNDERGROUND – Crispy – Rough&Tough – Vintage Black & Tropical Music – Onde Delta

Riparte la stagione live di Argo 16 all’insegna della Tropical Bass sudamericana con i campioni assoluti del genere: i peruviani Dengue Dengue Dengue presenteranno il live audio/video del loro nuovo Zenit & Nadir (di imminente uscita su Enchufada), accompagnati per l’occasione alle percussioni dai connazionali Miguel Ballumbrosio e Wladimir Coronado.

A seguire, torna a benedire l’apertura di stagione Populous, questa volta in dj set, con la sua Global Bass in perfetta continuità con il sound dei peruviani.

Warm up introduttivo affidato agli impeccabili selecter di Rough & Tough e ai loro 7 pollici d’annata: un viaggio nelle sonorità “vintage” provenienti dall’America Latina, dall’Africa e dai Caraibi.

Dj set di chiusura a cura di Onde Delta, che seguiranno anche allestimento e visual della serata.