Argo16: le prossime date di marzo (Khalab, Xiu Xiu feat. Thor Harris...)

09. Khalab ft. Cappellato & Collocutor \ Max Holzer & Super Saor

Sabato 9 marzo Argo16 & Pulse presentano:

h 23 Phoenician Drive – phsyche kraut oriental rock

h 24 Khalab ft.Cappellato & Collocutor – electro afro

h 1 > 5:30 Max Holzer & Super Saor dj set

Ingresso con tessera Acsi e contributo 10 €, 5 € dall’aftershow

Raffaele Costantino – in arte Khalab – è la voce storica di due dei pochissimi baluardi di musica di qualità sulla radio italiana (stiamo naturalmente parlando di Musical Box di Radio2, l’altro è Battiti di Radio 3), ma in primis un dj tecnicamente impeccabile e producer fuori categoria.

Khalab arriva ad Argo16 con il suo progetto Black Noise 2084, un lavoro in cui racconta l’Africa più scura affidandosi ai musicisti che in questo momento stanno tracciando le più interessanti rotte del jazz contemporaneo: da Shabaka Hutchings a Moses Boyd, dalla sassofonista/polistrumentista Tamar “The Collocutor” Osborn, a Gabin Dabir, passando per Tenesha The Wordsmith, il batterista Tommaso Cappellato, Prince Buju e un altro ottimo producer di casa nostra come Clap! Clap! A dividere il palco con Khalab ad Argo16 saranno Cappellato e Osborn, due musicisti di ineguagliabile apertura e forza creativa, conoscitori di territori musicali lontanissimi ma dotati di fortissima identità, moti perpetui con Khalab stesso di un un live che si preannuncia indimenticabile.

Dopo i concerti il viaggio continuerà fino all’alba: alla consolle l’astro nascente Max Holzer assieme al tropical-guru Super Saor, che qui a Marghera mancava dai tempi dell’epico Wave Party di Spazio Aereo.

In apertura una band che si sta imponendo in tutta Europa con un particolarissimo stile di rock contaminato con influssi orientali ed afro: dal Belgio, il sestetto Phoenician Drive.

10. Rainbow Bal! Parasol (Duo Godon Thézé) e La Folqueria

14. Isis Tomorrow – The lost souls of Mosul | Proiezione e dibattito

16. Crispy the end – Hodge – Dj Plant Texture – Raw M.T.

19. Xiu Xiu feat. Thor Harris from Swans

Argo16 & Pulse presentano:

Xiu Xiu feat. Thor Harris from Swans

Ingresso 14€ con tessera Acsi

Disponibili ad esaurimento 100 early birds a 11€

Il nuovo album a nome Xiu Xiu è “Girl With Basket Of Fruit” ed è appena uscito. Un disco intriso dell’agitazione, della tensione, della tristezza e della rabbia che hanno permeato la vita quotidiana di troppe persone durante gli ultimi anni. Insieme a Jamie all’album hanno collaborato anche Eugene Robinson degli Oxbow, Devin Hoff e i percussionisti haitiani Emmanuel Obi e Ayo Okafor. Sul palco di Argo16 invece sarà accompagnato da artisti del calibro dell’ex Shearwater Jordan Gieger e dell’ex Swans Thor Harris.

23. Society

24. Nularse Release Party

31. Duo Brotto Ribaud