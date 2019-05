Argo16: le prossime date di maggio (arriva Bob Ostertag!)

Riceviamo da Argo16 e pubblichiamo.

12.05.2019 ore 21.00

Bob Ostertag

Contributo responsabile 7 €, ridotto studenti 5 €

Dopo più di venti album, collaborazioni del calibro di John Zorn e Mike Patton e peripezie in kayak, Argo16 propone tra le sue fila un artista poliedrico ed uno scrittore attivo come Bob Ostertag. Classe 1957, la sua carriera inizia nel ‘78 nei meandri del Jazz e dei Synth modulari, per poi proseguire la sua carriera a New York, dove compone “Sooner or later”. Ritorna alla musica reinventando e rimescolando le passate esperienze: computer music, performance, opere multimediali e synthesizer music. Un artista poliedrico, un attivista, uno scrittore fondamentale e prima di tutto una leggenda della musica tutta.

17.05.2019

Mix me down – Manudigital Ft Deemas J

19.05.2019

Alma Swing in “Il taccuino di Phileas Fogg”