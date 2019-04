Argo16: le date di aprile (Paolo Angeli, Nu Guinea...)

Riceviamo da Argo16 e pubblichiamo.

5/4 – Paolo Angeli

Sade & Greg Osby

Venerdì 5 aprile 2019 Argo16 & Jazz al Vega presentano:

h. 21 – Paolo Angeli “22.22 Free Radiohead”

h. 22:30 – Sade Mangiaracina trio feat. Greg Osby

Ingresso 13 euro con tessera Acsi

100 Early birds a 10 €

Dalle isole più grandi e fertili d’Italia – la Sardegna e la Sicilia – in un’unica notte due artisti non convenzionali che ci portano “al largo” con due progetti onirici, contaminati, visionari. Reduce da un acclamatissimo concerto alla Carnegie Hall di New York, il sardo Paolo Angeli (che nella sua lunga carriera ha collaborato con Iva Bittová, Iosonouncane, Hamid Drake, Antonello Salis) presenta in esclusiva nel Veneto il progetto “22.22 Free RadioHead”: una trasfigurazione del repertorio della celebre band attraverso la chitarra-orchestra di sua creazione.

Poco dopo riflettori su un pianoforte a coda (per l’occasione ad Argo16) e sulla splendida compositrice, improvvisatrice ed interprete che gli darà vita: la sicula Sade Mangiaricina che eseguirà la sua ultima fatica “Le mie donne”, un disco di otto brani dedicati ad altrettante donne che hanno lasciato il segno nella sua vita e nella sua musica.

Considerata uno dei massimi talenti emergenti del jazz italiano e pubblicata dalla Tuk di Paolo Fresu, Sade sará accompagnata dal suo trio con la partecipazione di Greg Osby, leggenda del sassofono che ha collaborato con Jack DeJohnette, Jim Hall, Cassandra Wilson e molti altri.

6/4 Dj – Madkid / Bomchilom, Zion Cuts, Bassi Gradassi Sound System

12/4 – ViolentaVenezia

13/4 – Way out

14/4 – Bal Falmbè / Inbitium duo Le Tron e Fagon e Circle Dream

18/4 – Ronin vs. The Unknown

Opening: Snare Drum Exorcism

19/4 – Do Not Friday Underground

20/4 – Mix me down – Outlook Festival Official Venice Launch Party

26/4 – Nu Guinea presents Nuova Napoli Live Band

Input Live e Argo16 sono felici di presentare: Nu Guinea presents “NUOVA NAPOLI LIVE BAND”

Venerdì 26 aprile 2019

Argo16 (Ex Spazio Aereo)

Marghera (VE)

Prevendite 15€ + d.p.

Ingresso con tessera ACSI

Il duo Nu Guinea, formatosi a Napoli e ora di stanza a Berlino, crea delle sonorità influenzate dall’idea di un luogo esotico, forse immaginario, frutto di una costante ricerca musicale nel passato. Il loro percorso può essere definito come un’indagine storica sulla musica da “dancefloor” nel suo senso più puro. La chiave è la contaminazione fra generi musicali nata dall’incontro fra differenti culture e popolazioni.

Il progetto nasce dall’idea di jam sessions, fusioni fra sintetizzatori elettronici e strumenti tradizionali, caratterizzato da un suono che non mira alla perfezione, ma alla “genuinità” e che può essere inteso come una forma in costante mutamento.

Il 2018 segna invece un ritorno alle origini. Nuova Napoli, questo il titolo dell’ultimo lp, rappresenta un focus speciale sulla città natale del duo. Guardano la città da lontano ricostruendo la sua energia dal loro studio di Berlino, calibrando i synth sul meridiano del Vesuvio, il vulcano che da sempre protegge e minaccia Napoli. In questo disco i Nu Guinea si lasciano ispirare dalla musica Disco, Jazz-Funk e Fusion Napoletana, unendo tali influenze al caratteristico suono che li contraddistingue.

27/4 – Voci Sparse vol. 7