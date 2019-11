Area Contaminata #23

Puntata #23 di Area Contaminata che si divide idealmente in due parti. La prima con sonorità elettroniche e voci femminili a fare da protagoniste, la seconda dedicata al dub e ai suoi bassi profondi e psichedelici. Buon ascolto.

Playlist

Bamboo – “Memories All At Once” (Upset! The Rhythm)

Carla Dal Forno – “No Trace” (Kallista)

Fabulous Diamonds – “G.B.H” (Alter)

Alessandro Cortini – “Batticuore” (Mute)

Boreal Massif – “Black Rapids” (Pessimist Productions)

Massive Attack – “Risingson (Mad Professor Setting Sun Dub Two)” (Virgin)

Willie Williams – “Armagideon Time (Discomix Version)” (Soul Jazz)

Bunny Lee / King Tubby Meets Tommy McCook And The Aggrovators – “The Dub Station” (Soul Jazz)

Lee ‘Scratch’ Perry ft. Peaking Lights & Ivan Lee – “No Age” (Stones Throw)