Area Contaminata X No Cap

Area Contaminata ospita No Cap per una puntata dedicata alle migliori uscite hip hop, trap e drill del 2019, in onda su neuradio.it.

Conduzione a cura di Alberto Simoni e Malcolm Simoni.

Playlist

Del Tha Funkee Homosapien – “Mistadabolina” (Elektra)

Slowthai – “T N Biscuits” (True Panther Sounds)

Brother May – “Source” (Brother May)

Lil Keed – “Snake” (YSL)

Headie One – “18Hunna (feat. Dave)” (Relentless)

Chali 2Na Krafty Kuts – “Waste No Time (feat. Dynamite Mc)” (Manphibian Music)

Schoolboy Q – “Crash” (Top Dawg Entertainment)

Tyler, The Creator – “Igor’s Theme” (Columbia)

Young Thug – “Hop Off A Jet (feat. Travis Scott)” (YSL)

Skengdo & AM – “Crash X Gbg (feat. M24 & Stickz)” (Moves Recordings)

Sheck Wes – “Losing My Mind” (G.O.O.D. Music)

Gang Starr – “Family and Loyalty (feat. J. Cole)” (Gang Starr Enterprises)