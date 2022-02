L’episodio #99 di Area Contaminata presenta novità in ambito elettronico, spaziando tra ambient, techno, idm e downtempo.

Playlist

Burial – New Love (Hyperdub)

CUB – Dream Logic

The Black Dog – Form, Function and Friction

DJ Python – Club Sentimiental Vol. Three

Biosphere – Night Shift

John Beltran – I Play For You

Jacques Greene – Give Me A Reason

Shinichi Atobe – Beyond The Pale

Stasis – Occasions & Adventures

About Area Contaminata