Suoni minimali, tra art pop e new wave, nella puntata #89 di Area Contaminata, con alternanza di novità, ristampe e un paio di interessantissime compilation.

Playlist

Laetitia Sadier – New Moon

Immersion/Laetitia Sadier – Uncensored

Vanishing Twin – Phase One Million

Scritti Politti – The Sweetest Girl

The Raincoats – Running Away

Gina Birch – Feminist Song

Poly Styrene – Dreaming

Monokultur – Inget Att Bry Sig Om

Jonnine – Stare Too Long

