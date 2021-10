Area Contaminata #88 (Mills, Moritz Von Oswald, Space Afrika, Moor Mother…)

Episodio #88 di Area Contaminata dedicato a novità discografiche in ambito downtempo, hip hop e in particolare alla commistione tra elettronica e jazz.

Playlist

Jeff Mills & Rafael Leafar – Homage

Moritz Von Oswald Trio – Chapter 4

Space Afrika – Meet Me At Sachas

Space Afrika – U (feat. Kinsey Lloyd)

Tara Clerkin Trio – Night Steps

Portico Quartet – Monument

Harmonious Thelonious – Some Blue Beats

Tirzah – Sink In

Moor Mother – Race Function (feat. Brother May)

Little Simz – Little Q, Pt. 2

