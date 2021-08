Area Contaminata #82

Area Contaminata chiude la stagione con la puntata #82, ultima prima della pausa agostana. Alberto Simoni propone una selezione da ascoltare e ballare in questa travagliata estate 2021.

Playlist

IWDG – In a Lonely Place (Hardway Bros Axis Dub)

Hattie Cooke – Youth

The Chemical Brothers – The Darkness That You Fear

Roisin Murphy – Kingdom Of Machines (Crooked Man Remix)

ACR vs The Emperor Machine – Emperor Machine

Happy Mondays – Hallelujah (Ewan Pearson Dub)

Japan – Life In Tokyo

Curses – Discipline

Fontaines D.C. – Televised Mind (Dave Clarke Remix)