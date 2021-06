Area Contaminata #78

Novità e ristampe in ambito elettronico, krautrock e wave nella puntata #78 di Area Contaminata, con artisti quali: Teresa Winter, Tomaga, CZN, Trees Speak, Dissemblance, Wang Inc, Thick Pigeon, New Order, Monokultur, His Name Is Alive e JJ Ulius.

Playlist

Teresa Winter – Does He Love Me?

Tomaga – Very Never (My Minds Extend)

CZN – Macondos Prospects

Trees Speak – Glass

Dissemblance – Capture

Wang Inc – Approdo

Thick Pigeon – Jesse + Bart

New Order – Ultraviolence (Live At Alexandra Palace)

Monokultur – Demokrati

His Name Is Alive – Liadin

JJ Ulius – Lugn