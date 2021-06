Area Contaminata #77

L’episodio #77 di Area Contaminata è dedicato interamente a novità in ambito elettronico, tra ambient e idm. Protagonista assoluta della puntata è la label inglese Castles in Space, sinonimo di qualità, che con le uscite discografiche di questa prima parte del 2021 si conferma punto di riferimento imprescindibile della scena elettronica mondiale. Nella seconda parte della trasmissione spazio a tre artisti italiani quali Not Waving, Ssiege e Anzwart e ai loro rispettivi nuovi lavori.

Playlist

Everyday Dust – The Carrion Call So Strange

Everyday Dust – The Chase

The Heartwood Institute & Panamint Manse – Etching Mirage

Concretism – One Thousand Stripes Per Second

Kieran Mahon – This Is This

Not Waving – Hold On (feat. Marie Davidson)

Ssiege – Regina

Ssiege – Meteora

Anzwart – Full Moon