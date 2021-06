Area Contaminata #76

Area Contaminata celebra in grande stile il ritorno alla diretta dopo sette mesi. Ospite speciale La Totta che affianca Alberto Simoni nella conduzione della puntata #76, con una selezione guitar oriented, tra psych, shoegaze, indie rock e post punk.

Playlist

The Telescopes – Mesmerised

Spiritualized – I Want You

Iceage – Vendetta

Grave Flowers Bongo Band – Sleepy Eyes

Hooveriii – Control

Michael Beach – Irregardless

Black Midi – Slow

Dinosaur Jr – Hide Another Round

My Bloody Valentine – (When You Wake) You’re Still in a Dream

For Those I Love – I Have A Love

Girls At Our Best! – Getting Nowhere Fast