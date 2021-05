Area Contaminata #75

Novità e ristampe in ambito minimal wave, industrial e techno nell’episodio #75 di Area Contaminata, con artisti quali: Alan Vega, Andy Ded/Toulouse Low Trax, Grauzone, C.I.A. Debutante, Cabaret Voltaire, Chris & Cosey, S.P.T./Regis, Broken English Club, Pessimist e Silent Servant.

Playlist

Alan Vega – Fist

Andy Ded – Summer Nightmares And Lazy Dogs (Toulouse Low Trax Rework)

Grauzone – Hinter Den Bergen

C.I.A. Debutante – Pier

Cabaret Voltaire – BN9Drone

Chris & Cosey – Jamming, Tottenham 1982

S.P.T. – Silica (Regis Remix)

Broken English Club – Shadows And Tall Trees

Pessimist – Nothing Positive

Silent Servant – Ranxerox