Area Contaminata #73 + #74

La puntata #73 di Area Contaminata propone una serie di novità discografiche in ambito elettronico con protagonisti Daniel Avery, Andy Stott, Burial, Being, Timothy J. Fairplay, The Fear Ratio/Plaid e Special Request.

Suoni post punk, tra novità e ristampe, caratterizzano invece l’episodio #74.

Playlist 73

Daniel Avery – The Sovereignty Centre (The Gun Well St.)

Andy Stott – Never The Right Time (feat. Alison Skidmore)

Burial – Dark Gethsemane

Being – The Awkard

Timothy J. Fairplay – A Snowstorm In The Tropics

The Fear Ratio – Morning Blues (Plaid Remix)

Special Request – Vellichor (DJ-Kicks)

Playlist 74

Mosquitoes – Strobeluck

London Underground – Dreams Are Better

Surface Mutants – When Are We? (Now We Are)

Italia 90 – Declare

Exek – A Hedonist

Psyclones – I Don’t Know

Yard Act – Dark Days

Dry Cleaning – Strong Feelings

Tones On Tail – War

Kaputt – Movement Now

Gang Of Four – Elevator (Demo)

Pylon – Cool (Razz Tape)