Area Contaminata #72

L’episodio #72 di Area Contaminata si sviluppa attorno alle figure di Andy Bell, Martin Jenkins aka Pye Corner Audio, Sean Johnston, Duncan Gray ed ai loro molteplici progetti.

Playlist

Andy Bell – Indica (Pye Corner Audio Remix)

Glok – That Time Of Night (Edit)

Pye Corner Audio – Stregan Acid

Coyote – Sun Culture (Hardway Brothers meet Monkton Uptown)

La Ruta – Those Who Know, Know

Hazy James – Need Somebody (Hardway Bros Remix)

Mr BC – Pronghorn

Duncan Gray – Slinky Bastard