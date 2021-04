Area Contaminata #71

La puntata #71 di Area Contaminata è interamente dedicata a ristampe e compilation, spaziando tra new wave, synthpop, dub e roots reggae.

Playlist

Ryuichi Sakamoto – Kacha Kucha Nee

Japan – The Other Side Of Life

Soft Cell – Last Chance (Extended 2020 Mix)

Marc Almond – Tears Run Rings (12” Version)

Sigue Sigue Sputnik – Love Missile F1-11 (Extended Ultra Violence Version)

The New Age Steppers – Some Dub

Prince Far I – The Vision

Mikey Dread – Roots Man Revival

Joe Strummer – Junco Partner (Acoustic)