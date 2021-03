Area Contaminata #68

L’episodio #68 di Area Contaminata è dedicato a sonorità dark disco, new wave e house con artisti quali Timothy J. Fairplay, The Long Champs, Craig Bratley, Blancmange, Pete Herbert, ¡La Ruta!, Mzylkypop, Extra Credit, Birds Of Pandaemonium e The Organauts.

Playlist

Timothy J. Fairplay – Pathfinder Theme

The Long Champs – The Skriker (Craig Bratley’s Bootleg Mix)

Blancmange – Living On The Ceiling (Pete Herbert Version)

¡La Ruta! – Omerta

Mzylkypop – Ursula In Regression (Bent Crooked 1 Edit)

Extra Credit – It’s Over (Edit)

Birds Of Pandaemonium – Days Go By (Bryan Mette Remix)

The Organauts – I Feel Love