Area Contaminata #66 e #67

Prendendo spunto da due compilation uscite nelle ultime settimane, la puntata #66 di Area Contaminata è dedicata ad una retrospettiva sui suoni idm e ambient-techno della prima metà degli anni ‘90, con protagonisti artisti quali: The Primitive Painter, Zugzwang, Speedy J, Reload/Global Communication, Beaumont Hannant, The Black Dog e Aphex Twin.

Playlist

The Primitive Painter – Levitation

Zugzwang – Euphonic

Speedy J – De-Orbit

Reload – The Biosphere (Global Communication Remix)

Beaumont Hannant – Sym-Phon5

The Black Dog – Cost II

Aphex Twin – On (Remixed by Reload)

La puntata #67 di Area Contaminata è dedicata a nuove uscite e a ristampe in ambito indie.

Playlist

Whitney K. – Maryland

Allison Run – Allison

Mogwai – Midnight Flit

Arab Strap – Here Comes Comus!

Rat Columns – I Can’t Live On Love

Tindersticks – You’ll Have To Scream Louder

Still Corners – White Sands

Jane Weaver – Heartlow

Stereolab – The Super-It