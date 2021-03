Area Contaminata #65

In occasione del primo anniversario dalla scomparsa di Andrew Weatherall, l’episodio #65 di Area Contaminata è interamente dedicato al ricordo del grande Maestro. La puntata si apre con un’intervista che Alberto Simoni registrò il 26-11-04 a Radio Città Fujiko, in occasione del concerto bolognese dei Two Lone Swordsmen. A seguire la cover appena pubblicata da IWDG (Ian Weatherall e Duncan Gray) del brano dei New Order, “In A Lonely Place”, un paio di brani a firma Nina Walsh con il moniker Woodleigh Research Facility, un pezzo di Weatherall estratto dal suo album d’esordio come solista “A Pox On The Pioneers”, una traccia di Wet Signals nel remix di Hardway Bros e, in chiusura, il remix di David Holmes di “In A Lonely Place”.

Playlist

Alberto intervista Andrew Weatherall 26/11/2004

Woodleigh Research Facility – Woodleigh Lament (Lockdown 4)

IWDG – In A Lonely Place

Woodleigh Research Facility – Alcyone (Lockdown 6)

Andrew Weatherall – Selective Walking

Wet Signals – Sail We Must (Hardway Bros Remix)

IWDG – In A Lonely Place (David Holmes Rework)