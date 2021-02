Area Contaminata #64

Nella puntata #64 di Area Contaminata sono protagoniste una serie di artiste donne, quali Teresa Winter, Cucina Povera, Spivak e Maria Minerva. A completare la scaletta, una traccia dal nuovo album di The Avalanches, i remix di Autechre e Soulwax, nonché le nuove uscite di Insides, Cabaret du Ciel e Glok.

Playlist

Insides – Misericord

Teresa Winter – It Isn’t My Game

Cucina Povera – Jolkottelureitti

Spivak – Sec

Maria Minerva – I Could Be Your Best Friend

Sophie – Bipp (Autechre Mx)

Cabaret du Ciel – Highlands

The Avalanches (ft. MGMT and Johnny Marr) – The Divine Chord

Fontaines D.C. – A Hero’s Death (Soulwax Remix)

Glok – Tories In Jail