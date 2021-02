Area Contaminata #63

Episodio #63 di Area Contaminata in cui Alberto Simoni presenta una serie di uscite, alcune delle quali già targate 2021, spaziando tra sonorità indie, new wave, shoegaze e post-punk.

Playlist

Nick Cave – Jubilee Street (Live at Alexandra Palace)

The Cure – The Funeral Party

The Vacant Lots – Funeral Party

Valentina Magaletti / Marlene Ribeiro – Apples From Perù

Jesu – Don’t Wake Me Up

Mogwai – Ritchie Sacramento

The Bats – Another Door

The Wolfgang Press – God, Let It Shine On

Adulkt Life – Taking Hits

Shame – Snow Day