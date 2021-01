Area Contaminata #62

Puntata #62 di Area Contaminata dedicata a lavori pubblicati sul finire dello scorso anno, in ambito elettronico, tra suoni sperimentali, downtempo, techno e drum and bass.

Playlist

Tunes Of Negation – Water To Ashes

CS + Kreme – Bugged

Moon Wiring Club – The Phantom Of The Antique Shop

Wagon Christ – Innosynth

Robert Hood – Black Mirror

Dj Python – Descanse

Christoph De Babalon – No Man’s Land

Nkisi – Phantasmagoria