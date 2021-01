Area Contaminata #61

Ultima puntata del 2020 di Area Contaminata, la #61, la cui selezione è stata ispirata dal maestro Andrew Weatherall (RIP) e dal suo partner nelle serate A Love From Outer Space, Sean Johnston. Quest’ultimo, in maniera encomiabile, sta continuando a portare avanti il progetto ALFOS, con il formato EBS (Emergency Broadcast System), attraverso dei dj sets trasmessi live dalla sua abitazione londinese.

Playlist

Mike Garry & Joe Duddell – St Anthony: An Ode to Anthony Wilson (Andrew Weatherall Remix)

A.M.O.R. – Joker (Original Mix)

Andrew Weatherall – March Violets

Chinaski, Curses – Forever (Zillas On Acid Remix)

Zillas On Acid – No Typos

Mzylkypop – Ursula In Regression (Bent Crooked 3)

Daniel Avery – Lone Swordsman

Primal Scream – Come Together (Andrew Weatherall 12” Remix)