Area Contaminata #59 e #60

Playlist

William Basinski – The Wheel Of FortuneFaten Kanaan – HesperidesCraven Faults – Hard Level ForceThe Black Dog – Black SmokeHigher Intelligence Agency – 3PPole – ErinnerungCivilistjavel – Bransle For EldenBurial, Four Tet, Thom Yorke – His Rope The Bug ft. Dis Fig – In 2 U

Area Contaminata giunge all’episodio #60, nel quale Alberto Simoni presenta una selezione di novità discografiche tra le quali segnaliamo i nuovi album di Jabu, The Avalanches, Il Quadro di Troisi e i nuovi singoli di O$VMV$M, Komodo Kolektif e Ghost Power, il nuovo progetto di Tim Gane degli Stereolab.

Playlist

Jabu – Slow Down ft. Daniela Dyson

O$VMV$M – Phase 4

Komodo Kolektif – The Reptile (Pre Heaven)

Emak – Tanz In Den Himmel

Paul Weller – Rockets (Jane Weaver / Mind Control Remix)

Andy Bell – Cherry Cola (Pye Corner Audio Remix)

Ghost Power – Inchwork

The Avalanches – Oh The Sunn! (feat. Perry Farrell)

The Avalanches – We Go On (feat. Cola Boyy & Mick Jones)

Il Quadro di Troisi – Real