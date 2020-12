Area Contaminata #58

L’episodio #58 di Area Contaminata, a cura di Alberto Simoni, è dedicato a suoni industrial, elettronici e techno. Si alternano novità di artisti quali: Drew McDowall, Regis, Vatican Shadow, Cabaret Voltaire e ristampe con protagonisti: Coil, Desaccord Majeur e Conrad Schnitzler.

Playlist

Coil – Are You Shivering?

Drew McDowall – Agalma IV (feat. Robert Aiki Aubrey Lowe)

Desaccord Majeur – Sunquake

Regis – Blinding Horses (Stable Boy Mix)

Vatican Shadow – Moving Secret Money

Conrad Schnitzler – Fabric

Cabaret Voltaire – Night Of The Jackal