Area Contaminata #57

Nella puntata #57 di Area Contaminata, Alberto Simoni presenta una serie di novità discografiche in ambito di suoni: shoegaze, krautrock, elettronici e dance.

Playlist

bdrmm – A Reason to Celebrate

MJ Guider – FM Secure

Trees Speak – Automat

Andy Bell – Heat Haze On Weyland Road

Duncan Gray – Steve Killage

Erick Legrand – Call Me

Working Men’s Club – John Cooper Clarke

A Certain Ratio – Berlin

New Order – Be A Rebel (Stephen’s t34 Mix)

Denise Johnson – True Faith