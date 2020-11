Area Contaminata #56

Suoni elettronici protagonisti della puntata #56 di Area Contaminata con artisti come Oliver Coates, Actress, Autechre, The Future Sound Of London, Correlations e Global Communication, solo per citarne alcuni.

Playlist

Ben Bondy – Saline Drip

Oliver Coates – Caregiver Part 4 (Spirit)

Actress – Gliding Squares

Autechre – esc desc

Autechre – esle 0

The Future Sound Of London – Flood Of Reflection

Correlations – Hot Pots 2

Christian Kleine – Return Of The Underground

Clocolan – White Swallows In Dark Valleys

Moon Wiring Club – Escape From The Jacking ZoneGlobal Communication – 5.23 (Lone remix)